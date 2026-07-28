Marmara Gölü'nde izinsiz dron ve SUP'a ceza

Manisa'da koruma altındaki Marmara Gölü'nde izinsiz dron uçurup kürek sörfü (SUP) yapan iki kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede faaliyetlerin özellikle flamingolar başta olmak üzere su kuşlarını strese soktuğu ve üreme dönemindeki yaban hayatını olumsuz etkilediği tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan statüsünde koruma altında bulunan Marmara Gölü'nde izinsiz dron uçurarak ve Stand Up Paddleboarding (SUP-kürek sörfü) yapan iki kişiye, yaban hayatını rahatsız ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Haziran 2026 tarihinde Marmara Gölü'nde izin alınmadan gerçekleştirilen dron uçuşu ve SUP faaliyetleriyle ilgili incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan incelemelerde, göle girilmesi ve dron kullanılması nedeniyle başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan su kuşlarının toplu halde havalanarak strese girdiği, üreme ve tüy değiştirme dönemindeki yaban hayatının ciddi şekilde rahatsız edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu tür rahatsızlıkların yaban hayvanlarının fizyolojisini olumsuz etkilediği ve üreme başarısını azalttığının bilimsel olarak bilindiği ifade edildi.

Olayın, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nda yer alan "Yaban hayvanları üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez" hükmü kapsamında değerlendirildiği belirtilirken, söz konusu faaliyetleri gerçekleştiren iki kişiye idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, özellikle üreme ve göç dönemlerinde sulak alanlarda yaban hayatını rahatsız edecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiği vurgulanarak, doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan olay, 1 Haziran'da yerel ve ulusal basında, 5 yıllık kuraklığın ardından yeniden su tutan Marmara Gölü'nde flamingoların dönüşüyle oluşan doğal güzelliklerin yanı sıra SUP yapan sporcuların gölde görüntülenmesiyle gündeme gelmişti. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu faaliyetlerin koruma altındaki yaban hayatını olumsuz etkilediği tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı