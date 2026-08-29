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Elazığ'da Fırtına Feribotu İskeleye Yaklaştırmadı

Elazığ'da Fırtına Feribotu İskeleye Yaklaştırmadı
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Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşamadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, feribotun güvenli yanaşması için hava koşullarının düzelmesi beklendi.

Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle feribot iskeleye yanaşamadı.

Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşmakta güçlük çekti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle feribotun iskeleye yanaşamadığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Feribotun güvenli şekilde yanaşabilmesi için hava şartlarının uygun hale gelmesi beklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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