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Eskişehir'de yerel sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmezken, en yüksek sıcaklık 35 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacak.

Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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