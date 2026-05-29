Eskişehir'de sıcaklığın 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

Eskişehir'de yağışla birlikte hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'in kuzey kesimlerinin bu sabah saatlerinde, güney kesimlerinin ise sabah ve öğlen saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Sonrasında bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yağış etkisiyle 4 ila 6 azalması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden genellikle orta kuvvette, gece saatlerinde hafif kuvvette, öğlen saatleri ile bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Sarıcakaya ve 23 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı