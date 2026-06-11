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Binanın dış cephesindeki beton parçalar yayaların arasına düştü

Binanın dış cephesindeki beton parçalar yayaların arasına düştü
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Eskişehir'de Ticaret Sarayı binasının dış cephesinden kopan beton parçalar yayaların arasına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve zabıta ekipleri tehlikeli parçaları kontrollü şekilde aldı. Bölgede enerji kesintisi yapıldı ve tramvay seferleri bir süre aksadı.

Eskişehir'de Ticaret Sarayı binasının dış cephesinden kopan beton parçalar yayaların arasına düştü, faciadan dönüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ticaret Sarayı İş Merkezi binasının en üst katındaki dış cepheden kopan beton parçalar yayaların arasına düştü. Faciadan dönülen olayın ardından bölgeye gelen ekiplerce çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Dış cephede tehlike oluşturan diğer parçalar ise, itfaiye ve zabıta ekiplerince kontrollü bir şekilde alındı. Çalışmalar sırasında bölgede enerji kesintisi yapıldı. Ayrıca, tramvay seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Gürcan:

vay vay eskişehirliler de yaşıyo işte ticaret sarayında çalışanlar akıllı mı kalıyo yoksa beton yağmurunda şemsiye mi açıyolar

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Haber Yorumlarıİbrahim Özdem:

ay keşke eski günler geri gelse. eskiden böyle şeyler olmazdı binalar düzgün yapılırdı. şimdi her bina risk. kimler sorumlu bunu. yazıklar olsun. bu tarz hadiselere bir son verilmeli

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Haber YorumlarıTuğrul Aysan:

ya tanrım ne oldu yahu bu binalar artık güvenli mi değil mi biz burada yaşıyoruz daha ne olması gerekiyo adam ölsün mü sorun çıksın mı hep böyle geç kalınıyo her şeyde

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