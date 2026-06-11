Binanın dış cephesindeki beton parçalar yayaların arasına düştü

Eskişehir'de Ticaret Sarayı binasının dış cephesinden kopan beton parçalar yayaların arasına düştü, faciadan dönüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ticaret Sarayı İş Merkezi binasının en üst katındaki dış cepheden kopan beton parçalar yayaların arasına düştü. Faciadan dönülen olayın ardından bölgeye gelen ekiplerce çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Dış cephede tehlike oluşturan diğer parçalar ise, itfaiye ve zabıta ekiplerince kontrollü bir şekilde alındı. Çalışmalar sırasında bölgede enerji kesintisi yapıldı. Ayrıca, tramvay seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı