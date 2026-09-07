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Eskişehir'de sıcaklık düşüyor, mevsim normallerine iniyor

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Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak, rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 31 derece olacak.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette; bugün öğlen ve bu akşam saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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