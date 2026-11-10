Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Öte yandan günün en yüksek hava sıcaklıklarının Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde 13 dereceye kadar ulaşması beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 4 derece ile Mihalıççık'ta ölçüleceği tahmin ediliyor. Kent için herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı