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Eskişehir'de Parçalı Bulutlu Hava, Sıcaklıklar Aynı

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir bölgesinde hava parçalı az bulutlu olacak, sıcaklık değişmeyecek. Rüzgar sabah hafif, akşam kuvvetli esebilir. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 38, Mihalgazi'de 37 derece bekleniyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların sabah saatlerinde kuzeyli ve batılı yönlerden yönlerden hafif, ilerleyen saatlerde orta kuvvette, akşam saatlerinde ise zaman zaman kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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