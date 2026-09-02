Eskişehir'de Az Bulutlu ve Açık Hava Bekleniyor
Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkta önemli değişiklik yok; rüzgar sabah hafif, öğleden sonra orta kuvvette esecek. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 37, Mihalgazi'de 36 derece olacak.
Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden gece ve sabah saatlerinde hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı