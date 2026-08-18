Haberler

Eskişehir'de Sıcaklık Artışı: Sarıcakaya'da 38 Derece Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığı 1-3 derece artacak. En yüksek değerler Sarıcakaya'da 38, Mihalgazi'de 37 derece olacak. Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim, rüzgar güneybatıdan orta kuvvette esecek, güncel uyarı yok.

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir'in güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden, bugün öğle saatlerinde ve akşam saatlerinde orta kuvvette, sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Yaşam savaşını kaybetti! Ecem'i sevenler böyle uğurladı
Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
Modem çetesinin yöntemi ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar

Yöntemleri ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar
Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu

Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu
Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı

Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı
Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı

Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!