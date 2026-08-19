Eskişehir'de Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde Seyredecek

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Mihalgazi ve 37 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı