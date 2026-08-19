Haberler

Eskişehir'de Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde Seyredecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre Eskişehir ve çevresinde hava az bulutlu açık geçecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacak. En yüksek sıcaklık Mihalgazi'de 38, Sarıcakaya'da 37 derece bekleniyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Mihalgazi ve 37 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

F.Bahçe taraftarından yıldız isme tepki! Oyundan çıkarken olanlar oldu
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak

Türkiye’nin dört gözle beklediği gelişme! Rusya’dan yeşil ışık geldi
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmaya başlandı
Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 hap ele geçirildi
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf