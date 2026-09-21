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Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmezken, Eskişehir'de en yüksek sıcaklığın 30 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması öngörülüyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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