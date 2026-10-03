Eskişehir'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık mevsim normallerinin altında bekleniyor

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Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının 13 dereceyle Han ilçesinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı