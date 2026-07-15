Eskişehir genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor

Eskişehir genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

Öte yandan, günün en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ilçesinde olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 24 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı tahmin ediliyor. Odunpazarı ilçesinde ise termometrelerin 28 dereceyi göstermesi öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı