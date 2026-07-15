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Eskişehir genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli esebilir. En yüksek sıcaklık 35 derece ile Sarıcakaya'da, en düşük ise 24 derece ile Mihalıççık'ta bekleniyor.

Eskişehir genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

Öte yandan, günün en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ilçesinde olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 24 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı tahmin ediliyor. Odunpazarı ilçesinde ise termometrelerin 28 dereceyi göstermesi öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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