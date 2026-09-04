Haberler

Eskişehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, en yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 32 derece olacak.

Eskişehir'de gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 32 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi

Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
Emine Erdoğan'dan Botanik Bahçesi'ne ziyaret

Emine Erdoğan'dan Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş

Felaketin ardından gelen mucize! Tam 9 gün sonra bulundular
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

Açık pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza
Adli Tıp raporu geldi! İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni

İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı