Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış olacağı, hava sıcaklığının ise 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olacağı; bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı