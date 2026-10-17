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Eskişehir'de çukurlu Seyitgazi-Kırka yolu için onarım talep ediliyor

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Eskişehir'de çukurlu Seyitgazi-Kırka yolu için onarım talep ediliyor
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Eskişehir'de çok sayıda çukur bulunan Seyitgazi-Kırka bağlantı yolu sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araç hasarı endişesiyle yolu yapan müteahhitte tepki gösteren sürücülerin yanı sıra vatandaşlar, her gün çok sayıda işçi servisinin kullandığı yolun onarılmasını bekliyor.

Eskişehir'de adeta köstebek yuvasına dönen Seyitgazi- Kırka bağlantı yolunun onarılması talep ediliyor.

Çok sayıda çukurun bulunduğu ve bozulmuş halde olan Seyitgazi-Kırka bağlantı yolu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçlarının hasar görmesinden endişe eden sürücüler, yolu yapan müteahhitte tepki gösterdi. Vatandaşlar, her gün çok sayıda işçi servisinin de kullandığı yolun onarılması için ilgililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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