Sokak ortasonda kütükler üzerine bırakılan araç dikkat çekti

Eskişehir'de bir sokakta, altına iki adet kütük konularak ön tekerlekleri havaya kaldırılmış halde bırakılan otomobil kameraya yansıdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Demirel Sokak üzerinde park halinde bulunan eski bir otomobilin altına yerleştirilen iki adet ağaç kütüğü, mahallede merak konusu oldu. Plakası 26 AKG 558 olan bordo renkli eski model otomobilin, ön lastiklerinin yere değmeyecek şekilde havaya kaldırıldığı ve kütüklerin üzerine oturtulduğu görüldü. Aracın neden bu şekilde kütükler üzerinde bekletildiği henüz bilinmezken, durumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı