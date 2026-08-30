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Erzurum'da Ani Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da Ani Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzurum'da öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Trafikte aksamalara ve küçük kazalara neden olan yağış sonrası meteoroloji, bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Erzurum'da yağmur ve dolu yağışı kent merkezinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmur ve doludan nasibini aldı.

Erzurum'da birkaç gündür yer yer etkili olan yağmur, öğleden sonra kent merkezinde kısa da olsa dolu ve sağanak şekilde yüzünü gösterdi. Dolu ile başlayan yağış bir anda sağanak şeklinde devam etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak alanlara kaçtı. Trafikte aksamalara neden olan yağış küçük çaplı kazaları da beraberinde getirdi.

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirtti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise doğudan ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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