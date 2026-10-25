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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı'da 2024 seli sonrası dere ıslahı tamamlandı

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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı'da 2024 seli sonrası dere ıslahı tamamlandı Haber Videosunu İzle
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı'da 2024 seli sonrası dere ıslahı tamamlandı
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Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde 2024 selinin ardından başlatılan dere ıslahı tamamlandı. Erzurum Valiliği ve DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğünce tamamlanan çalışma için mahalleli teşekkür etti, 2 kilometrelik arazi yolu için taşkın koruması istendi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde, 2024 yılında yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ederken, tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yollar için de taşkın koruma çalışması yapılmasını istedi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde, mahalle merkezinden geçen derede yürütülen ıslah çalışmaları Erzurum Valiliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

Mahalleli teşekkür etti

Mahallede 2024 yılında meydana gelen sel felaketinde okul binası ve lojmanların ikinci katına kadar sel suları dolmuş, yaşanan afet nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmişti. Tamamlanan dere ıslah çalışmalarıyla birlikte mahallede can güvenliğinin artırılması hedeflendi. Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay, çalışmaların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizdeki derenin ıslah çalışmaları tamamlandı. Can güvenliğimizi sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalardan dolayı Erzurum Valimiz Aydın Baruş'a ve DSİ Bölge Müdürümüze mahalle halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık bahçelerimize rahat ulaşacağız"

Ayvalı Mahallesi'nin tarımsal açıdan önemli bir konumda bulunduğunu belirten Muhtar Ay, baraj sularının yükselmesiyle arazi yollarının su altında kaldığını, bu nedenle vatandaşların bahçelerine ulaşmakta güçlük çektiğini ifade etti. Muhtar Ay, "Derenin ıslah edilmesiyle can güvenliğimiz açısından önemli bir çalışma tamamlandı. Ancak arazi yollarımızın yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde taşkın koruma çalışmasına ihtiyaç duyuyoruz. Baraj sularının yükselmesiyle yollarımız zarar görüyor ve bahçelerimize ulaşamıyoruz. Erzurum Valimiz Aydın Baruş ve DSİ Bölge Müdürümüzden, arazi yollarımızın da taşkınlara karşı korunması için gerekli çalışmaların yapılmasını rica ediyoruz. Böylece mal güvenliğimiz de sağlanmış olacak" diye konuştu.

Öğrenciler güvenle okula gidiyor

Ayvalı İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler de dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, yapılan çalışmalar sayesinde okula daha güvenli bir şekilde gidip gelebildiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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