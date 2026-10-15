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Erzurum Tekman'da selde Yuvaklı Mahallesi sakinleri kazma ve kürekle mücadele etti

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Erzurum Tekman'da selde Yuvaklı Mahallesi sakinleri kazma ve kürekle mücadele etti
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Erzurum Tekman'daki Yuvaklı Mahallesi'nde aşırı sağanak sonrası sel meydana geldi, köy yolları ve sokaklar göle döndü. Mahalle sakinleri kazma ve kürekle mücadele ederken iş makineleri uzaklık nedeniyle geç ulaştı; bir yaşlı kadının samanları zarar gördü.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek rakımlı mahallede aşırı yağışlar sonrasında sel meydana geldi. İlçe merkezine 64 kilometre uzaklıktaki mahallede can pazarı yaşanırken, iş makinelerinin uzaklık nedeniyle geç ulaştığı bölgede vatandaşlar kazma ve küreklerle sel sularına yön vermeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçe merkezine 64 kilometre uzaklıkta, 1991 rakımdaki Yuvaklı Mahallesi'nde öğleden sonra aniden bastıran aşırı sağanak yağış, kısa sürede sel felaketine dönüştü. Dağ eteklerinden gelen taşkın suları köy yollarını ve sokakları göle çevirdi.

Kadın erkek, genç yaşlı demeden mücadele ettiler

Sel sularının evlere ve eklentilere zarar vermesini önlemek için mahalle sakinleri sokaklara döküldü. Köylüler, imece usulüyle ellerine aldıkları kazma, kürek ve kalaslarla sel sularının önünü açmak ve yönünü değiştirmek için yoğun bir mücadele verdi.

Yaşanan sel dehşeti sırasında yaşlı bir kadının, kışlık hayvan yemi olan saman yığınına akan suları engellemek için tek başına verdiği mücadele ise kameralara yansıdı. Talihsiz kadının samanlığını kurtarmak için gösterdiği büyük çaba, azgın suların şiddeti karşısında yetersiz kaldı ve samanlar zarar gördü.

"Uzaklık nedeniyle iş makineleri geç ulaştı"

Mahallenin ilçe merkezine son derece uzak bir noktada bulunması ve hortum olayının yaşandığı bölgeye 26 kilometre mesafede yer alması, ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. İş makineleri coğrafi şartlar ve mesafe nedeniyle olay yerine geç ulaşınca, köylüler afetle uzun süre baş başa kaldı.

Mahalle sakinlerinden altyapı tepkisi

Her şiddetli yağmurda aynı korkuyu ve mağduriyeti yaşadıklarını belirten Yuvaklı Mahallesi sakinleri yetkililere isyan etti. Kronikleşen altyapı sorununa dikkat çeken mahalleliler, "Ne kadar şiddetli yağmur yağarsa bizler bu sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyoruz. Buraya bir türlü kalıcı bir çare bulunmadı. Her seferinde mallarımız, emeklerimiz ziyan oluyor. Yetkililerden artık bu sesimizi duymalarını ve köyümüze kalıcı bir sel önleme altyapısı kurmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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