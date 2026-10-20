Erzurum Pasinler'de DİTİB Hatıra Ormanı fidan dikimiyle açıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg Eyalet Kadın Birliği ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi iş birliğiyle "DİTİB Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yer tahsisi yapılan alanda düzenlenen programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, DİTİB Württemberg Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi, Württemberg Eyalet Kadın Birliği üyeleri, din görevlileri, vakıf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren İl Müftüsü ve TDV Erzurum Şube Başkanı Yaşar Çapçı, doğayı korumanın ve ağaç dikmenin hem insani hem de dini bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) "Kıyamet kopmaya yakın bile olsa elinizdeki fidanı dikin" hadis-i şerifini hatırlatan Müftü Çapçı, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan en kıymetli miras ve bir sadaka-i cariye olduğunu ifade etti. Çapçı, projenin hayata geçmesinde emeği geçen DİTİB Württemberg Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi'ye, Eyalet Kadın Birliği üyelerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve TDV Erzurum Şubesi çalışanlarına teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Müftü Yaşar Çapçı, DİTİB Württemberg Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi ve katılımcılar fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturup can suyunu verdi. Fidan dikim etkinliğinin ardından DİTİB Hatıra Ormanı, İl Müftüsü Çapçı'nın yaptığı dualarla açıldı. Etkinlik sonrasında, İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren mobil ikram aracı vasıtasıyla programa katılan heyete ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açılışı gerçekleştirilen hatıra ormanı ile Pasinler ilçesinin yeşil dokusuna katkı sağlanırken, yurt dışındaki soydaşlar ile memleketleri arasındaki gönül köprülerinin de güçlendirilmesi hedefleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı