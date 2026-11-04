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Erzurum Palandöken'de dün gece en düşük sıcaklık -2,8 derece ölçüldü

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Erzurum Palandöken'de dün gece en düşük sıcaklık -2,8 derece ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 03.11.2026 18.00 ile 4.11.2026 06.00 arasında en düşük sıcaklık Erzurum Palandöken'de -2,8 derece oldu. Aynı dönemde Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıkları 22 dereceyle en sıcak yer olarak kaydedildi.

Ülkemizde dün gece ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum'da gerçekleşti. Termometreler Palandöken'de-2.8'i gösterirken, Mersin'in Silifke ilçesi 22 dereceyle en sıcak yer oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından: 03.11.2026 18: 00 ile 4.11.2026 06: 00 saatleri arasında gerçekleşen en düşük sıcaklıkları paylaştı. Buna göre; termometreler Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -2.8'i, Ardahan'ın Göle ilçesinde -1.4'i, Van Çaldıran ilçesinde -0.6'i, Kars merkezde -0.4'i ve Van'ın Saray ilçesinde -0.2'i gösterdi.

22 derece ile Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıkları ülkemizde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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