Erzurum kırsalında karla mücadeleye devam

Erzurum'un yüksek kesimlerinde 2-3 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizleniyor. Meteoroloji, bölgede buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde yoğun yağış ve tipiden dolayı 2-3 metreye ulaşan karı temizlemek için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kentte karla mücadele yüksek kesimlerde hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kırsalda bulunan küçük yerleşim yerlerinin şehir merkezine ve birbirlerine bağlantı yollarında çalışmalar yoğunlaştı. Ekipler zaman zaman yoğun yağış ve tipiden dolayı 2-3 metreye ulaşan karı temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Aylardır kapalı olan bir çok yerleşim alanı ulaşıma açıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzurum, Bayburt ve Erzincan'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın ise batı ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve çevresinde yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Zirai don ve çığ uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde, buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
