Erzurum'da genç mühendislere meteoroloji eğitimi

Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, meteorolojik ölçüm sistemlerini yerinde incelemek amacıyla teknik gezi düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bölgedeki meteoroloji kurumuna teknik ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında mühendis adayı öğrencilere, kurumun görev ve yetki alanlarının yanı sıra işleyiş süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Programın ilk bölümünde öğrencilere, geçmişte kullanılan ve el ile ölçüm yapılan geleneksel meteorolojik cihazlar tanıtıldı. Nem, sıcaklık, basınç, güneşlenme süresi, rüzgar hızı ve yönü ile yağış miktarını ölçen manuel aletleri inceleyen öğrenciler, meteorolojik değişkenlerin ölçüm tarihçesi hakkında bilgi sahibi oldu.

OMGİ teknolojisi yerinde incelendi

Teknik gezinin ikinci kısmında ise Rasat parkında bulunan modern sistemler ele alındı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sürekli ölçüm sistemlerinden biri olan Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu'nun (OMGİ) çalışma prensipleri uzmanlar tarafından öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Genç mühendis adayları, inşaat projelerinde kritik öneme sahip olan hava olaylarının takibi ve veri analizi süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

