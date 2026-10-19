Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erzurum'da binlerce martı, dronun yaklaşmasıyla inşaat alanından havalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da binlerce martı, dronun yaklaşmasıyla inşaat alanından havalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Ilıca Yolu’ndaki Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı inşaat alanında toplanan binlerce martı dronla görüntülendi. Dronun yaklaşmasıyla havalanan martıların Erzurum’da yoğun görülmesi dikkat çekti; beslenmek için şehir çöplüğünü tercih ettikleri belirtildi.

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında toplanan binlerce martı, drone ile görüntülendi. Dronun yaklaşmasıyla havalanarak uzaklaşan martıların oluşturduğu görüntüler, belgesel sahnelerini aratmadı.

Dron pilotu İsmail Hakkı Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, inşaat alanında toplu halde bulunan martıların dronun hareketiyle birlikte havalanarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Deniz kıyılarının simgesi olarak bilinen martıların Erzurum'da bu kadar yoğun görülmesi dikkat çekti.

Soğuk havası, uzun kış mevsimi ve kar yağışıyla bilinen Erzurum'da görülen martıların, beslenmek için şehir çöplüğünü tercih ettikleri biliniyor. Bölgede bir süre daha görülmesi beklenen martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
Esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı

Ülke iyice karışıyor! Yağmacılara sopalarla saldırmaya başladılar