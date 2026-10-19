Erzurum'da binlerce martı, dronun yaklaşmasıyla inşaat alanından havalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında toplanan binlerce martı, drone ile görüntülendi. Dronun yaklaşmasıyla havalanarak uzaklaşan martıların oluşturduğu görüntüler, belgesel sahnelerini aratmadı.

Dron pilotu İsmail Hakkı Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, inşaat alanında toplu halde bulunan martıların dronun hareketiyle birlikte havalanarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Deniz kıyılarının simgesi olarak bilinen martıların Erzurum'da bu kadar yoğun görülmesi dikkat çekti.

Soğuk havası, uzun kış mevsimi ve kar yağışıyla bilinen Erzurum'da görülen martıların, beslenmek için şehir çöplüğünü tercih ettikleri biliniyor. Bölgede bir süre daha görülmesi beklenen martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı