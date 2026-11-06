Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da akşam etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da akşam etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülerken sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı temizlemek için uğraştı.

Erzurum'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar, sokakları kısa sürede beyaza bürürken vatandaşlar cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını yürüyerek izledi. Karın kısa sürede araçların üzerinde birikmesiyle sürücüler de araçlarını temizlemek için uğraştı.

Kar yağışını değerlendiren Muhammet Taşkesen, "Herkes ilk defa kar görmüş gibi davranıyor. Burası Erzurum karda yağacak, hepimiz çok zorlular göreceğiz. Erzurum kardan geçilmez" dedi.

Aydın'dan Erzurum'a gelen Mehmet Alper ise 12 yıldır kar görmediğini belirterek, "Aydın'dan geldim, 12 yıldır kar görmüyorum. Yani şimdi çok güzel bir hava var burada. Kar yağması erken mi, geç mi bilemedim ama biraz daha erken gibi oldu ama güzel bir şey bence" diye konuştu.

Sezer Akgül de kar yağışının erken başladığını ifade ederek, "Gerçekten kar yağması biraz erken oldu bizim için. Keşke biraz daha geç olsaydı, daha iyi olurdu. Ama soğuklar geldi gerçekten" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında bir korkutan deprem daha
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı11

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Okula kayyum atandı
Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

Ajda Pekkan mikrofonu Serenay'a uzattı! Geceye damga vurdular
Tuba Ünsal'dan olay itiraf! Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldatmış

2 yıllık aşk meğer ihanetle bitmiş: Aldatıldım, hem de...
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri şaşırttı
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

İlk gün verdiği sözü tuttu!
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı