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Erzurum'da Ani Sağanak: Su Baskınları ve Kazalar

Erzurum'da Ani Sağanak: Su Baskınları ve Kazalar
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Erzurum'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve trafik kazalarına yol açtı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, kuvvetli yağışın devam edebileceği ve sel, heyelan gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Erzurum'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve kazalara neden oldu.

Erzurum'da yaklaşık 10 dakika sağanak ve fırtına şeklinde devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve sürücüler yağmura hazırlıksız yakalandı. Ani ve yoğun yağış özellikle ana yolları kilitledi, bazı kavşaklar göle döndü. Sürücüler zaman zaman yarım metreyi bulan su birikintisinin içinden yola devam etti, bazıları ise geri döndü. Şehrin bir çok noktasında meydana gelen kazalarda yaralamalar oldu.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteorolojik uyarıda, yağışların özellikle Erzurum'un kuzeyinde yer alan Oltu, Olur, Şenkaya, Uzundere, Tortum ve Narman ilçeleri ile Ardahan ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Yetkililer, bugün saat 12.00 ile 22.00 arasında görülmesi beklenen şiddetli yağışların yol açabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Riskli bölgelerde yaşayanların ve seyahat edecek olan sürücülerin ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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