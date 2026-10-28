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Erzincan ve çevresinde aralıklı sağanak bekleniyor, yağış yer yer kuvvetli olacak

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Erzincan ve çevresinde aralıklı sağanak bekleniyor, yağış yer yer kuvvetli olacak
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Meteorolojik değerlendirmelere göre Bayburt, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinden itibaren pus ve yer yer sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Erzincan ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinden itibaren bölgede pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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