Erzincan Üzümlü'de Cimin üzümü ve cevizle yapılan saruç kışın ilgi görüyor

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Cimin üzümü ve cevizin bir araya gelmesiyle hazırlanan yöresel lezzet saruç, kış aylarında vatandaşların ilgi gösterdiği geleneksel ürünler arasında yer alıyor.

Üzümlü ilçesinin önemli tarımsal değerlerinden Cimin üzümü, yaz aylarında sofralık olarak tüketilirken kış aylarında kurutularak farklı yöresel ürünlerin yapımında değerlendiriliyor.

Özellikle üzümün içerisine ceviz yerleştirilerek hazırlanan saruç, geçmişten günümüze taşınan geleneksel lezzetler arasında bulunuyor. Kış gecelerinde aile ve dost sohbetlerinde ikram edilen saruç, üzüm ve cevizin kendine özgü tadını bir araya getiriyor.

Cimin Üzümünden gelen geleneksel lezzet

Üzümlü ilçesinde bağcılık kültürünün geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Yörede yetiştirilen Karaerik üzümü, iri taneleri, mor-siyah rengi ve kendine özgü aromasıyla biliniyor.

Sofralık tüketimin yanı sıra kurutularak değerlendirilen üzüm, içerisine ceviz konulmasıyla saruç adı verilen yöresel ürüne dönüştürülüyor.

Cimin üzümü ve cevizle hazırlanan saruç, yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasının yanı sıra bölgenin tarımsal ürünlerinin tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

Üzümün kurutularak yıl boyunca tüketilebilmesi, üreticilere farklı değerlendirme imkanı sunarken saruç da Erzincan'ın geleneksel lezzetleri arasında varlığını sürdürüyor.

Geçmişte kış sohbetlerinin ikramlıkları arasında bulunan saruç, bugün de üzüm ve cevizin buluştuğu yöresel bir tat olarak sofralardaki yerini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı