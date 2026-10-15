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Erzincan-Erzurum yolunda heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü durduruldu

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Erzincan-Erzurum yolunda heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü durduruldu
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Erzincan-Erzurum kara yolunun 56. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü durduruldu. Vali Aydoğdu, yolun açıldığına dair ikinci açıklamaya kadar güzergahın kullanılmaması uyarısında bulundu; bölgede mahsur kalan veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Erzincan- Erzurum kara yolunun 56. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü olarak durduruldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yolun yeniden ulaşıma açıldığına ilişkin ikinci bir açıklama yapılana kadar güzergahın kullanılmaması uyarısında bulundu.

Erzincan ve çevresinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Erzincan- Erzurum kara yolunun 56. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yolun her iki yönü de toprak ve rüsubatla kaplandı.

Olayın bildirilmesinin ardından Karayolları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede yapılan ilk tespitlere göre heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaş bulunmadığı, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Yolun güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Vali Aydoğdu, Erzincan'dan Erzurum'a ve Erzurum'dan Erzincan'a seyahat edecek vatandaşlardan, yolun ulaşıma açıldığına ilişkin ikinci bir açıklama yapılana kadar söz konusu güzergahı kullanmamalarını istedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bölgede görev yapan ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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