Erzincan'ın turizm hedefi büyüyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini kabul ederek Erzincan'ın turizm potansiyelini ve gelişimine yönelik projeleri değerlendirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini kabul etti.

Valilikte gerçekleşen kabulde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gürkan Alagöz, Erzincan Kültür ve Turizm İl Müdürü Oğuzhan Kılıç ile beraberindeki kurum yöneticileri yer aldı.

Ziyarette, Erzincan'ın turizm potansiyeli, yürütülen çalışmalar ve sektörün gelişimine yönelik projeler ele alındı.

Turizm Haftası'nı kutlayan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın turizm alanında daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aydoğdu, "Erzincan'ı turizmin parlayan bir yıldızı yapmak, şehrimizi dünyaya tanıtmak en büyük gayemizdir. Bugüne kadar attığımız her adımda, yaptığımız ve yapacağımız her çalışmada şehrimizin potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörüne katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Aydoğdu, Erzincan'ın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
