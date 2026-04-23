Ergan Dağı'nda teleferik kurtarma tatbikatı
Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde olası teleferik mahsur kalma olaylarına karşı eğitim ve tatbikat düzenledi. Tatbikatta acil durum müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye uygulamaları canlandırıldı.
Çalışmaya katılan personele teşekkür edilirken, benzer eğitim ve tatbikatların afetlere hazırlık kapsamında sürdürüleceği belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı