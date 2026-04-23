Ergan Dağı'nda teleferik kurtarma tatbikatı

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde olası teleferik hattı mahsur kalma olaylarına karşı eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında, teleferikte oluşabilecek acil durumlara müdahale yöntemleri, arama-kurtarma süreçleri ve güvenli tahliye uygulamaları canlandırıldı.

Çalışmaya katılan personele teşekkür edilirken, benzer eğitim ve tatbikatların afetlere hazırlık kapsamında sürdürüleceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı