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Erzincan'da sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye düşünce araç camları buz tuttu

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Erzincan'da sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye düşünce araç camları buz tuttu
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Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışının ardından gece sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye düştü. Kent merkezinde araç camları buz tuttu, dere kenarlarında kısmi buzlanma görüldü; yetkililer buzlanma ve zirai don riskine karşı uyardı.

Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde park halindeki araçların camları buz tuttu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buzları temizlemek için uğraştı. Bazı vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak camların çözülmesini bekledi.

Soğuk hava, kentteki dere ve akarsuları da etkiledi. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar meydana geldi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların da gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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