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Erzincan'da kaldırım ortasındaki elektrik panoları için vatandaşlar düzenleme istiyor

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Erzincan'da kaldırım ortasındaki elektrik panoları için vatandaşlar düzenleme istiyor
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Erzincan'da yaya kaldırımlarının ortasındaki elektrik panoları, geçişi zorlaştırdığı için vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için risk oluşturan panoların taşınmasını veya geçişi engellemeyecek şekilde düzenlenmesini istiyor.

Erzincan'da yaya kaldırımlarının ortasında bulunan elektrik panoları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yaya geçişini zorlaştıran panoların özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler açısından risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden düzenleme yapılmasını istiyor.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırımların kullanım alanını daraltan elektrik panoları, vatandaşların geçişini zorlaştırıyor. Söz konusu durumun çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve bebek arabası kullanan aileler açısından erişim sorunlarına yol açtığı ifade ediliyor.

Kaldırım üzerinde engel oluşturan panoların dikkatsizlik halinde çarpma ve düşme gibi kazalara neden olabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, mevcut yerleşimlerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Yaya kaldırımlarının güvenli ve engelsiz ulaşım için kullanılması gerektiğini belirten vatandaşlar, elektrik panolarının uygun alanlara taşınmasını veya çevre düzenlemeleriyle yaya geçişini engellemeyecek hale getirilmesini istiyor.

Kent estetiği ve yaya güvenliği açısından sorun oluşturduğu dile getirilen elektrik panolarıyla ilgili yetkili kurumların gerekli inceleme ve düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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