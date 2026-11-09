Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da gece en düşük sıcaklık Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10 derece ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da gece en düşük sıcaklık Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10 derece ölçüldü
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10 derece oldu. Kent genelinde etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kış şartlarını hissettirirken merkezde eksi 4, Refahiye'de eksi 6 derece kaydedildi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde gece soğuk hava etkisini gösterdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Ergan Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan'da gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları merkezde eksi 4, Çayırlı'da eksi 3, Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10, İliç'te eksi 2, Kemah'ta eksi 4, Kemaliye'de eksi 1, Refahiye'de eksi 6, Tercan'da eksi 3 ve Üzümlü'de eksi 3 derece olarak kaydedildi.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kış şartları kendini hissettirirken, Ergan Kayak Merkezi ölçülen eksi 10 derecelik sıcaklıkla Erzincan'ın en soğuk noktası oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı13

Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Yaptığı asistlerin karşılığını böyle verecekmiş
Mısır'da feci tren kazası! Tren, yolcu treninin arka vagonuna çarptı: 7 ölü, 112 yaralı

Yolcu treninin arka vagonuna daldı! 7 ölü, 112 yaralı
Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi

Dirk Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
'Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir' iddiası12

Hezimeti sindiremiyor! İşte Netanyahu'nun hain planı