Haberler

Erzincan'da fındık büyüklüğündeki dolu kent merkezinde zor anlar yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da fındık büyüklüğündeki dolu kent merkezinde zor anlar yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, kent merkezinde günlük yaşamı aksattı. Vatandaşlar iş merkezleri, dükkanlar ve bina saçaklarına sığınırken kırsalda ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluşabileceği endişesi var. Hasarın boyutu henüz net değil.

Erzincan'da etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken kırsal kesimdeki ekili araziler ve meyve ağaçlarında oluşabilecek zarar konusunda endişeye neden oldu.

Erzincan'da etkili olan yağış sırasında aniden bastıran dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak amacıyla iş merkezlerine, dükkanlara ve bina saçaklarının altına sığındı.

Bazı vatandaşlar ise yağışın etkisini azaltmasını bekleyerek yollarına devam etmeye çalıştı.

Kent merkezinde günlük yaşamı aksatan dolu yağışı, kırsal bölgelerde de etkisini gösterdi. Dolu tanelerinin ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarara yol açmış olabileceği değerlendirilirken, tarımsal alanlardaki hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir tespit yapılmadı.

Kısa süreli ancak etkili olan dolu yağışı, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının günlük yaşam ve tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonundaki sohbetini anlattı

Özgür Özel, İmamoğlu ile ne konuştuklarını anlattı
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti! Seneye dört büyükler peşinde koşacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

İstanbul'u vuran selden ünlü astrolog da nasibini aldı
Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana

6-0'lık facia sonrası Fenerli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu

Sağanak vuran şehirde korkulan oldu! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

Bakan Çiftçi açıkladı! Sel felaketinde kayıp sayısı yine arttı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev
Bartın'da sağanak sonrası mazgaldan çıkan fare korkuttu! Evlerin arasından şelale aktı

Mazgaldan çıkanı gören korktu! O anlar canlı yayına yansıdı
Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç

Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç