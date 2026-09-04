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Erzincan'da Nesli Tehlikedeki Allı Turnalar Görüntülendi

Erzincan'da Nesli Tehlikedeki Allı Turnalar Görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve halk arasında 'turna' olarak bilinen allı turnalar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi. Türkülere ilham kaynağı olan bu kuşların korunması ve izlenmesi amacıyla bölgede araştırmalar yapıldı. Sazlıklarda ayrıca angut ve karabatak gibi kuş türleri de tespit edildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve halk arasında "turna" olarak bilinen kuşlar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi.

Türkülere ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında görüntülendi.

Erzincan'ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar, Ekşisu Sazlıkları sulak alanında görüntülendi.

Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.

Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda turnaların yanı sıra angut ve karabatak gibi çeşitli kuş türleri de bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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