Bahar ayında kış manzarası: Karadağ'da nefes kesen çalışma

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Karadağ Dağı'nda baharın ortasında kış şartları etkisini gösterdi. Rakımı 2 bin 837 metreyi bulan bölgede, 20 Nisan'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle verici istasyonları yaklaşık 5 metreyi bulan karla kaplandı. Zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye snowtrack (karüstü) araçlarla ulaşan Telekom ekipleri, büyük bir özveriyle bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Tipi ve dondurucu soğuk altında çalışan ekipler, küreklerle kar yığınlarını temizleyerek verici binasına ulaşmayı başardı. Zorlu mücadelenin ardından iletişim altyapısının kesintisiz devam etmesi sağlandı.

Nisan ayında yaşanan bu sıra dışı kar yağışı, bölgede kışın etkisinin henüz tamamen geçmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZİNCAN

