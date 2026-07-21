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Yiyecek arayan ayı ailesi ilçe merkezine indi

Yiyecek arayan ayı ailesi ilçe merkezine indi
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen anne ayı ve 2 yavrusu, sokaklarda yiyecek ararken güvenlik kamerasına yansıdı. Kiraz, kayısı ve elma bahçelerinde beslenen ayı ailesi bir süre dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçede son günlerde kiraz, kayısı ve elma bahçelerinde yiyecek arayan ayılar, bu kez ilçe merkezinde görüldü. 2 yavrusuyla birlikte yiyecek arayan anne ayı, bir süre sokaklarda dolaştı.

Gece saatlerinde yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne ayının iki yavrusuyla birlikte sokakta ilerlediği ve çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı görüldü.

Bir süre ilçe merkezinde dolaşan ayı ailesi, daha sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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