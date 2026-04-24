Erozyonla mücadelede uygulamalı eğitim

Mersin'in Silifke ilçesinde, ağaçlandırma teknikleri ve erozyonla mücadele konularında uygulamalı arazi eğitimi gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü koordinesinde Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sahasında düzenlenen eğitime; işletme müdür yardımcıları, ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefleri ile ağaçlandırma şefliği teknikerleri katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara; makineli ve işçi gücü ile yapılan arazi hazırlığı, fidan dikimi ve bakım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca sahada ihata tesisi kurulumu, dikimle elde edilen keçiboynuzu fidanlarında form budaması gibi konular da detaylı şekilde ele alındı.

Eğitim kapsamında erozyonla mücadeleye yönelik yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı çalışmaları da uygulamalı olarak gösterilerek, katılımcıların sahadaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin hem orman varlığının korunması hem de sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı