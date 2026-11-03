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Ereğli'de meyve bahçeleri sonbaharda sarı ve kırmızı tonlara büründü

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Ereğli'de meyve bahçeleri sonbaharda sarı ve kırmızı tonlara büründü
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Konya'nın Ereğli ilçesindeki meyve bahçeleri sonbaharda sarı, kırmızı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Özellikle Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu güzergahındaki bahçelerdeki renkli manzaralar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan meyve bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kırmızı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu güzergahındaki bahçelerde oluşan renkli görüntüler, görenlerin ilgisini çekti.

Ereğli'de ilkbaharda beyaz çiçekleriyle, yaz aylarında ise yeşil yapraklarıyla dikkat çeken meyve bahçeleri, sonbaharda farklı bir görünüme kavuştu. Ağaçların yapraklarının sararmaya ve dökülmeye başlamasıyla birlikte bahçelerde ortaya çıkan renkli manzaralar, çevreye görsel güzellik kattı. Özellikle Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu üzerinde bulunan meyve bahçelerinde sonbaharın renkleri kendini gösterdi. Sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarıyla kaplanan ağaçlar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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