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Van'da Fırtına Ağaçları Söktü, Trafik Aksamaları Yaşandı

Van'da Fırtına Ağaçları Söktü, Trafik Aksamaları Yaşandı
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Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli fırtına, refüjlerdeki ağaçları kökünden söktü, bazı binaların çatılarına zarar verdi ve kafelerdeki masa-sandalyeleri devirdi. Sahil yoluna devrilen ağaçlar trafikte aksamalara neden oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları köklerinden söktü.

Erciş'te 5 dakikalık sağanak yağışın ardından fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle refüjlerde bulunan çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Bazı binaların çatıları hasar görürken, kafelerdeki masa ve sandalyeler de devrildi. İlçenin sahil yoluna devrilen ağaçlar, bazı noktalarda trafikte aksamalara neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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