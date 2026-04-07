Endemik Tülüşah için inceleme yaptılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde endemik Tülüşah bitkisinin bulunduğu alanlarda tahribat tespit edilirken, doğa koruma ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve imar planlarında park alanı olarak ayrılan iki parselde yetişen endemik Tülüşah bitkisine yönelik tehditler yeniden gündeme geldi. Bilimsel adı Rhaponticoides mykalea olan ve yalnızca bu bölgeye özgü bir tür olan Tülüşah bitkisinin varlığı daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tespit edilerek Tür Koruma Eylem Planı kapsamına alınmıştı. Bu doğrultuda hazırlanan raporda, alanın tel örgü ile çevrilmesi, bilgilendirici tabelalar yerleştirilmesi ve imar plan notlarına işlenerek güvence altına alınması önerilmişti. Yapılan incelemelerde, bitkilerin bulunduğu bölgede at otlatıldığı, kontrolsüz şekilde ot temizliği yapıldığı ve yeni açılan yol nedeniyle bazı Tülüşahların zarar gördüğü tespit edildi. Ayrıca alana dışarıdan moloz ve çöp döküldüğü de belirlendi. EKODOSD'un 'koruma' çağrısı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile birlikte sahada inceleme yapan uzmanlar, tahribatın devam ettiğini raporlarken, hazırlanacak yeni raporun ilgili kuruma iletileceği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, endemik bir türün korunmasının önemine dikkat çekerek, "Tülüşah gibi kendiliğinden yetişen, bölgeye özgü ve uyumlu bir bitki türü büyük bir zenginliktir. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından alandaki sorunların giderilmesi ve bitkinin korunmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması amacıyla hazırlanacak rapor, sorumlu kuruma iletilecektir. Tülüşah gibi doğada kendiliğinden yetişen, bakım gerektirmeyen, çevre şartlarına uyumlu ve bölgeye özgü endemik bir türün varlığı büyük bir şanstır. Yapılaşma baskısı altında her geçen yıl habitatları daralan Tülüşahların korunması için ilgili kurumları duyarlılık göstermeye ve bu endemik değere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Geçmişten günümüze ulaşan Tülüşah, Kuşadası'nın doğal mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak ve korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı