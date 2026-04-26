Elazığ Valisi Hatipoğlu: 'Doludan dolayı 95 ihbar aldık'

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İl merkezimizde akşam saatlerinde başlayan doludan mütevellit 95 civarında ihbar 112 Acil Çağrı Merkezimize intikal etmiştir" dedi.

Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Vali Numan Hatipoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) ilgili kurum müdürleri ile durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Hatipoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İlimizde saat 13.40 civarında Koruk köyü civarında başlayan dolu ve akabinde akşam il merkezimizde de yağışlar dolu şeklinde görülmüştür. Koruk civarında görülen doludan etkilenen Koruk, Pirinçci, Balıbey, Muratçık, Hıdırbaba, Alatarla, Altınkuşak, Alaca, Dambüyük ve Esenkent köylerimizdir. Bu köylerimizde bağ, arpa, mercimek, nohut, badem ve ceviz alanlarında hasar tespit çalışmalarımız devam edecektir. Çiftçilerimize, üreticilerimize, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine il merkezimizde akşam saatlerinde başlayan doludan mütevellit 95 civarında ihbar 112 Acil Çağrı Merkezimize intikal etmiştir. Bunların bir kısmı bodrumlara suların dolması ve mahsur kalma şeklindedir. Bunların tamamına ekiplerimizce müdahale edilmektedir. İlimizde akşam saatlerindeki yağış miktarı ise yaklaşık olarak metrekareye 21.2'dir. Tekrar vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı