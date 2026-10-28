Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü, baraj göllerinde istilacı türleri örnekliyor

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından balık örnekleme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen " Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki İstilacı Türlerin Dağılım Alanlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi" adlı proje çerçevesinde sonbahar dönemi balık örnekleme çalışmaları devam ediyor. Proje çerçevesinde Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde yürütülen saha çalışmalarıyla istilacı türlerin dağılım alanlarının ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlandığı bildirildi. Gerçekleştirilen örnekleme çalışmalarıyla elde edilecek verilerin, baraj göllerindeki istilacı türlerin mevcut durumunun ortaya konulmasına ve sucul ekosistemlerin izlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı