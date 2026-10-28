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Elazığ Sivrice'de nesli tükenmekte olan benekli semender ev önünde görüntülendi

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Elazığ Sivrice'de nesli tükenmekte olan benekli semender ev önünde görüntülendi Haber Videosunu İzle
Elazığ Sivrice'de nesli tükenmekte olan benekli semender ev önünde görüntülendi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde yaşayan Erhan İnan, evinin önünde nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli semenderi fark edip cep telefonuyla görüntüledi. Uzmanlar, bu tür canlıların doğaya salınmasının biyolojik denge için kritik olduğunu vurguluyor.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde yaşayan Erhan İnan, evinin önünde nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran İnan, semenderi görüntüledi.

Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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