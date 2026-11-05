Elazığ Kovancılar'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Çınaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LC 667 plakalı hafif ticari araç, 23 K 0298 plakalı traktörün römorkuna çaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı