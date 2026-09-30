Elazığ Kovancılar'da 2 katlı binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı