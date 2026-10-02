Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde şiddetli yağış sonrası sel oluştu

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Elazığ'da dün sabah başlayan ve halen bölge bölge devam eden sağanak yağıştan dolayı Palu ilçesinde sel meydana geldi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Dün sabah itibariyle kenti etkisi altına alan sağanak yağış, bugün de bölge bölge etkili oluyor. Bu çerçevede Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel anları vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı